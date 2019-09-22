Москва, 22 сентября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов назвал появившуюся в СМИ информацию об отстранении сборной России от летних Олимпийских игр в Токио слухами и отказался её комментировать.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Выборнова.

Также пресс-секретарь рассказал, что ОКР оперирует только официальной информацией и только в случае, если таковая появится, сможет дать свой комментарий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Telegraph распространило информацию о том, что олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за подозрений в манипулировании Россией данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.

Напомним, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARDХайо Зеппельтрассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

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