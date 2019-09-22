Нью-Джерси, США, 22 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.

Nhl.com Матч Нью-Джерси Дэвилз и Нью-Йорк Айлендерс

Игра состоялась на льду «Пруденциал Центра» в Нью-Джерси и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей отличился российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забивший гол (29-я минута) и сделавший одну результативную передачу во встрече, за что он был признан третьей звездой матча.

Кроме него у «Нью-Джерси» отличились шведский форвард Йеспер Боквист, оформивший в матче дубль (3-я, 56-я в большинстве) и Уилл Бутчер (37-я).

У «Айлендерс» шайбы на счету Лео Комарова (15-я), Мэттью Барзала (31-я) и финского нападающего Отто Койвулы (46-я).

Отметим, в прошлом предсезонном выездном матче с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» Никита Гусев также отметился одной шайбой, проведя на льду немногим более 16 минут игрового времени.