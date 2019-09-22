Таджикистан, 22 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Гражданин Таджикистана задержан правоохранителями по подозрению в нападении на российских военнослужащих 201-й российской военной базы в Хатлонской области Таджикистана. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МВД страны.

BNews.kz Задержанный

По полученной информации, задержанный по подозрению в нападении с ножом на военнослужащих РФ является жителем города Бохтар, в котором расположена российская военная база. Он страдает психическим расстройством и находится на учёте у специалистов областной психиатрической больницы.

В настоящее время подозреваемый находится под следствием. Расследование дела находится в ведении прокуратуры Хатлонской области. Российские военнослужащие были госпитализированы, они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на двух российских военнослужащих в Таджикистане, в результате которого они получили ножевые ранения.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, командование 201-й военной базы в городе Бохтар совместно с местными правоохранительными органами начало проверку по факту произошедшего.