Новая Ладога, Ленинградская область, 22 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области органами СКР возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников в городе Новая Ладога. Поводом стала гибель в огне здания объекта культурного наследия регионального значения и сообщения о разрушении других исторических объектов.

Движение «Живой город» Здание в Новой Ладоге до гибели в огне

Проверку, после которой возбудили уголовное дело, провели по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина после поступления информации на имя главы СКР из СМИ.

По данным следствия, местная администрация обязана была обеспечить сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП (б) Новоладожского района» на пр. Карла Маркса, д. 41, в том числе — содержать памятник в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

16 сентября 2019 года произошло возгорание здания, приведшее к утрате памятника, что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов государства по сохранности объектов культурного наследия. В действиях чиновников Новой Ладоги, не обеспечивших противопожарную защиту здания, усматриваются признаки преступной халатности.

Как сообщили в СУ СКР по Ленобласти, следователи осмотрели место происшествия, из администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального поселения изъяли соответствующую документацию.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретных должностных лиц, его совершивших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Движение «Живой город» Пожар в Новой Ладоге

Как отмечают петербургские градозащитники, здание в Новой Ладоге, о котором идет речь, это бывшая церковно-приходская школа при Климентовской церкви. Оно охранялось государством с 1958 года. «Но не пережило «коврового» расселения, после которого чиновники просто забросили все памятники и перестали что-либо делать для их спасения», — отмечают активисты.

По данным движения «Живой город», двумя неделями ранее в Новой Ладоге на том же проспекте сгорел старинный Дом Протодьяконовой. Дом был расселен и заброшен к 2017 году, местные жители добивались его нормальной консервации и установкикамер наблюдения, чтобы уменьшить вероятность поджога. Но власти ответили отказом.

«Неизвестные подонки целенаправленно пытаются уничтожить весь исторический центр города и уже немало в этом преуспели — за два года из 12 деревянных памятников на проспекте погибло шесть. Местные и областные власти не принимают никаких мер, чтобы остановить поджоги», — утверждают градозащитники.

«Проспект Карла Маркса (бывш. Николаевский), еще в 2014 году представлявший почти на всем протяжении единый и хорошо сохранившийся исторический ансамбль, менее чем за пять лет превратился в ряды обугленных руин и пустырей», — говорят в «Живом городе».