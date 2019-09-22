Вашингтон, 22 сентября, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Американская аэрокосмическая компания Relativity Space запустит до шести космических транспортных средств Momentus Vigoride, предназначенных для доставки спутников с низкой околоземной на целевую геосинхронную орбиту. Об этом сообщает Space.com.

Relativityspace.com 3D принтер компании Relativity Space

Компания Relativity Space занимается изучением возможностей использования аддитивных технологий (метод 3D-печати) в аэрокосмической отрасли. Главным проектом компании является ракета-носитель Terran 1 Rerantivity, 95% компонентов которой изготовлены на специальном 3D-принтере.

На Всемирной неделе спутникового бизнеса в Париже представители Relativity Space объявили о заключении контракта с другой аэрокосмической компанией — Momentus. Согласно условиям контракта, ракета-носитель Terran 1 Rerantivity будет использоваться для запуска космического «буксира» Momentus Vigoride.

Этот аппарат представляет собой космическое транспортное средство, которое компания Momentus планирует использовать для перемещения спутников с низкой околоземной на целевую орбиту. Эта технология позволит обеспечить большую гибкость при запуске большого количества спутников с помощью одной тяжёлой ракеты-носителя. «Буксир» Momentus Vigoride позволит одновременно запускать спутники, предназначенные для использования на орбитах разной высоты.

Планируется, что первый запуск ракеты-носителя Terran 1 Rerantivity с аппаратом Momentus Vigoride состоится в 2021 году. Контракт предусматривает последующий запуск ещё пяти таких аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Relativity Space объявила о заключении контракта на запуск спутников канадского оператора Telesat в 2021 году. Этот контракт стал первым публичным коммерческим соглашением Relativity Space.