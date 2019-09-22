Чайковский, Пермский край, 22 сентября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Биатлонистка Полина Шевнина, высыпающая за Ленинградскую область, сломала руку из-за падения во время пристрелки перед стартом женской эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону, проходящем в Чайковском.

Vk.com/id146597842 Полина Шевина

Как сообщает ТАСС, спортсменка оглянулась в сторону тренеров, когда покидала огневой рубеж и потеряла равновесие. Её доставили в травмпункт где врачи диагностировали ей перелом руки.

В результате произошедшего команда Ленинградской области не смогла участвовать в эстафете.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, победителем в женской эстафете 4×6 км на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском стала женская сборная Свердловской области.