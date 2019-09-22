Цюрих, Швейцария, 22 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила свою поддержку болельщицам из Ирана. Об этом 22 сентября говорится в опубликованном на официальном сайте организации заявлении ФИФА по итогам поездки в Тегеран.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

В этом заявлении отмечается, что представителями ФИФА был осмотрен тегеранский стадион «Азади», на котором 10 октября состоится отборочный матч мирового первенства по футболу 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи.

Также сообщается, что делегацией не было обнаружено каких-либо заметных препятствий для посещения футбольных матче женщинами и было проведено обсуждение с руководством футбольной федерации Ирана о необходимости пускать женщин на стадионы.

Отметим, ранее, 10 сентября, иранская болельщица Сахар Ходаяри погибла после попытки самосожжения себя у суда, протестуя таким образом против возможного тюремного заключения из-за похода на стадион.