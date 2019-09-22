Гонконг, Китай, 22 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Полиция китайского автономного города Гонконга не исключает применения огнестрельного оружия против агрессивных демонстрантов, которые не прекращают свои несогласованные акции протеста и начинают терроризировать местное население и пропекинских патриотов, приехавших в Гонконг. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных гонконгских полицейских.

(сс) Johnathan Nightingale Полиция Китая

По словам этого источника, насилие в Гонконге достигло такого уровня, что офицеры полиции больше всего боятся, что им придется кого-то убить из демонстрантов, или же что они могут быть убиты сами.

Напомним, что протестующие проводят рейды по торговым центрам города, где отлавливают китайцев, приехавших с материка и жестоко избивают их.

С полицией протестующие также не церемонятся — дело иногда доходит до коктейлей Молотова. Также протестующие блокируют станции метро и другие транспортные узлы, в том числе аэропорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались на фоне намерения властей города принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых, в том числе материковому Китаю. Требования протестующих очень быстро расширились и теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая.