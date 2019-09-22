Чайковский, Пермский край, 22 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Женская сборная Свердловской области стал победительницей в женской эстафете 4×6 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в Чайковском.

Miceman Летний биатлон

В составе победившей команды Свердловской области Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Они прошли дистанцию за 1 час 32 минуты 46,3 секунды с тремя штрафными кругами и 13 промахами.

Второе место досталось представительницам ХМАО-Югры в составе Е. Мошкова, А. Поршнева, В. Гаврилова и К. Резцова. Их отставание от победительниц составило +36,9 секунды при 16 промахах и без штрафных кругов.

Третье место заняла команда Приволжского федерального округа под номером 8 (Республика Мордовия/Ульяновская область) в составе О. Дмитриева, Ю. Дроздова, Н. Дубова и Н. Ушкина. Их отставание от победившей четверки составило +46,2 секунды при восьми промахах и также без штрафных кругов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 сентября, Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область, одержала вторую победу на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону в Чайковском, выиграв в кросс-спринте на дистанции 4,5 км.