Бразилиа, 22 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei объединила усилия с оператором China Mobile для покупки активов бразильской телекоммуникационной компании Oi. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

VistaCraft Huawei

Oi является крупнейшим оператором фиксированной телефонной связи в Бразилии, а также четвёртым по величине оператором мобильной связи. Компания переживает не лучшие времена — в июне 2016 года в отношении Oi могла быть начата реализация процедуры банкротства, однако руководству компании удалось добиться реструктуризации долга в 65 млрд реалов (около $19 млрд).

В настоящее время администрация Oi перестраивает бизнес, продавая значительную часть активов. По данным бразильских СМИ, приобретением волоконно-оптической инфраструктуры Oi (общая протяжённость которой составляет около 360 тыс. км) заинтересовалась китайская компания Huawei. Отмечается, что для участия в торгах Huawei планирует объединить усилия с другой китайской компанией — China Mobile.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Huawei возглавила рейтинг крупнейших частных предприятий Китая, составленный Всекитайской федерацией промышленности и коммерции ACFIC.