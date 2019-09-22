Москва, 22 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Российская армия на сегодняшний день стала армией постоянной готовности. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Министр рассказал о том, что когда он только занял этот пост, то первые внезапные проверки боеготовности показали — уровень подготовки личного состава не дотягивает даже до удовлетворительного.

Только ценой невероятных усилий руководства армии и руководства государства в целом удалось поднять уровень подготовки на достаточную высоту.

«Мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности», — сказал Шойгу.

Напомним, что Шойгу возглавил Министерство обороны в 2012 году.