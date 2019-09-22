Москва, 22 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба «Барыс» из Нур-Султана Павел Акользин и защитник челябинской команды «Трактор» Виталий Меньшиков дисквалифицированы Спортивно-дисциплинарным комитетом (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на два матча лиги. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба КХЛ.

Hcbarys.kz Павел Акользин

По данным пресс-службы, СДК КХЛ рассмотрел эпизод на 31-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Трактором» с участием игрока «Барыса» Павла Акользина и принял решение «оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу».

Также уточняется, что рассмотрен эпизод на 60-й минуте этого же матча с участием хоккеиста «Трактора» Виталия Меньшикова и решил «оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Трактора» Виталия Меньшикова по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штраф».

Кроме этого, за эпизод на 22-й минуте матча между «Барысом» и «Трактором» подвергнут денежному штрафу форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко.

Отметим, матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Барыс» и «Трактор» состоялся в Нур-Султане 20 сентября и закончился победой хозяев со счетом 2:0.