Арнем, Нидерланды, 22 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл команду «Фортуна» из Ситтард-Гелена в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов.

Дмитрий Голубович Леонид Слуцкий

Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.

К 62-й минуте «Фортуна» вела со счетом 2:1 после голов своих защитников Марка Димерса и конголезца Мартина Анга-Лётшера, и ответного мяча словенского форварда «Витесса» Тима Матавжа.

Однако в последние десять минут матча команда из Арнема смогла мобилизоваться и забить три мяча и выиграть. Отличились, оформивший в матче дубль, нападающий Брайан Линссен (81-я, 83-я минута) и словенский хавбек «Витесса» Матуш Беро (90+3-я).

Отметим, по итогам матча «Витесс» набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу футбольного чемпионата Нидерландов. «Фортуна» имеет 2 очка в активе и находится на семнадцатом, предпоследнем месте.