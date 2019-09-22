Исламабад, 22 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. 26 человек погибли, ещё 12 получили травмы в результате аварии с автобусом на севере Пакистана. Об этом 22 сентября сообщает газета Doon.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

ДТП произошло в регионе Гилгит. Согласно полученной информации, автобус с пассажирами, принадлежащий частной компании, совершал рейс из округа Скарду в город Равалпинди.

По предварительным данным, водитель на горной дороге не справился с управлением и на скорости въехал в насыпь.

Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города Чилас.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Турции, в котором пострадали 16 человек, из них 14 человек — туристы из России. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.