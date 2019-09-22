Вашингтон, 22 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» переиграл хоккеистов команды «Каролина Харрикейнз» в предсезонном матче.

Nhl.com Матч Вашингтона и Каролины

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Брайан Пиньо (17-я, 49-я в большинстве минуты) и Бретт Лисон (7-я).

У их оппонентов отличились Брок Макгинн (52-я) и финский форвард «Каролины» Янне Куокканен (55-я).

Отметим, российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его российский же одноклубник — защитник Дмитрий Орлов, а также российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не участвовали в матче. Российский форвард хозяев Евгений Кузнецов не отметился во встрече результативными действиями.