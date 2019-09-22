Лондон, 22 сентября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Разработанный выпускницей британского университета биопластик изготавливается из водорослей и отходов рыбной промышленности. Разлагается новый упаковочный материал за несколько недель, сообщает 21 сентября портал Industry Global News.

Prylarer Отходы

«В отличие от некоторых других видов биопластика, которым требуется специальная инфраструктура и высокие температуры разложения, этот материал будет разлагаться при более низких температурах, которых можно достичь в обыкновенных бункерах для компоста», — поясняет автор разработки Люси Хьюз.

Новый пластик получил название Marina Tex. Идея уже получила премию Джеймса Дайсона в 2019 году. Ожидается, что производство биопластика может быть экономически эффективным, поскольку производится не из первичного материала, а из отходов.