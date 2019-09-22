Красноярск, 22 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Красноярске загорелась крыша крупного складского помещения. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

24.mchs.gov.ru Пожарные

Загорелся склад на улице Рокоссовского. Горит крыша здания на площади в 1 тысячу квадратных метров.

Пожару присвоен первый ранг сложности. На место происшествия стягиваются дополнительные пожарные расчеты.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал — на складе не было людей.