Пекин, 22 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei выпустит смартфоны среднего ценового уровня с поддержкой мобильной связи стандарта 5G в 2020 году, заявил журналистам глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю. Об этом сообщает Android Authority.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

В 2019 году на рынке появились первые смартфоны с поддержкой 5G, в частности, такие устройства выпустили компании Samsung и Huawei. В настоящее время стоимость 5G-смартфонов составляет более $1000, однако в Huawei считают, что ситуация изменится уже в следующем году.

«5G определённо достигнет среднего и даже низкого ценового диапазона… В этом году мы выпустили устройства с поддержкой 5G премиум-класса, в следующем перейдём к 5G-смартфонам среднего уровня, а в дальнейшем и к недорогим моделям», — рассказал Ричард Ю о планах компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября компания Huawei представила флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, оснащённые мобильным модемом с поддержкой связи 5G.