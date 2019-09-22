Бейкерсфилд, США, 22 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Мексиканский боксёр Альфредо Ангуло одержал верх над экс-чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) американцем Питером Киллином в поединке, проходившем в рамках боксёрского вечера в Бейкерсфилде.

Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб. 1907

Бой получился зрелищным, так как соперники были примерно равны. Киллин старался работать джебом на длинной дистанции, а Ангуло шёл в клинч.

В итоге некоторое превосходство осталось за мексиканцем и по итогам всех заявленных десяти раундов победа была присуждена ему раздельным решением судей со счетом 96:94, 97:93, 96:94.

Отметим, это победа стала 26-й для 37-летнего Альфредо Ангуло при семи поражениях. Для 36-летнего Питера Киллина это второе поражение в профессиональной карьер при 35 победах и одной ничьей.