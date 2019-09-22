Тегеран, 22 сентября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал «позерством» решение властей США отправить дополнительные воинские контингенты на Ближний Восток. Об этом он заявил в интервью CBS.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Напомним, что глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отправить дополнительные войска на Ближний Восток.

Это решение Трамп принял в ответ на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии», пояснил Эспер.

Власти США возлагают ответственность на Иран за атаку беспилотников на два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса в Саудовской Аравии. При том что ответственность за атаку уже взяли на себя йеменские хуситы, которые воюют против саудовских интервентов.

В Иране все обвинения отвергают.

Зариф заявил, что решение Вашингтона отправить дополнительные войска на Ближний Восток — это «позерство». Глава иранского МИД подчеркнул, что в попытке разобраться в данной проблеме «все движется в неверном направлении».