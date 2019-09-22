Лас-Вегас, США, 22 сентября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил проведение 14 декабря текущего года титульного боя между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Максом Холлоуэйем и австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. Соответствующую информацию 22 сентября распространила пресс-служба UFC.

(сс) Andreas Arcabic UFC

В этом поединке Макс Холлоуэй должен будет провести очередную защиту своего титула чемпиона UFC в полулегком весе.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что на турнире в Лас-Вегасе 14 декабря состоится сразу три титульных боя.

Отметим, на счету 27-летнего Макса Холлоуэя 21 победа при 4 поражениях. У его 30-летнего будущего оппонента 20 побед и один проигрыш, при этом 17 последних боев австралиец выиграл.