Триполи, 22 сентября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Около трех десятков беженцев, имеющих как африканское, так и азиатское происхождение, были арестованы на западе Ливии, передает 22 сентября Xinhua со ссылкой на сообщение отдела безопасности города Зувараон.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Сообщается, что задержание 28 человек прошло в соседнем городе Абу-Каммаш. Ряд задержанных, планировавших незаконное пересечение Средиземного моря, имели инфекционные заболевания. В настоящее время мигранты проходят необходимые юридические процедуры.

Напомним, после того как в Ливии была свергнута джамахирия и убит ее лидер Муммар Каддафи, поток беженцев с территории страны устремился в Европу.