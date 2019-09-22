Осака, Япония, 22 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Японии Наоми Осаки в финальном матче теннисного турнира в Осаке.

(сс) Peter Menzel Анастасия Павлюченкова

Японка легко одолела российскую теннисистку в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова, являющаяся 41-й ракеткой мира, ни разу не подала навылет, не получила ни одной возможности брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Её соперница, являющаяся 4-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), четыре раза подала навылет и смогла реализовать три брейк-пойнта.

Счет личных встреч спортсменок стал 1−1.

Отметим, это четвертая для Наоми Осака победа на турнире Toray Pan Pacific Open в Осаке. За неё она получит 470 очков рейтинга и $ 141 500 призовых.