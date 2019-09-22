Владивосток, 22 сентября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Пожар в одном из крупнейших торговых центров Владивостока, расположенном на проспекте 100-летия Владивостока, одной из крупных магистралей города, начался 21 сентября в 06:00 (23:00 мск). Площадь пожара на пике составила около 1,5 тыс. кв. метров.

Ликвидация открытых очагов пламени была объявлена в 13:20 (06:20 мск). Обрушилась часть конструкций здания, масштабы обрушения уточняются. Пострадавших при пожаре нет.

Прокуратурой Владивостока организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Во время проверки будет установлено, насколько тщательно соблюдались правила пожарной безопасности, будет проверено наличие средств пожаротушения и исправность систем оповещения, электросетей и электрооборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о материальном ущербе, который нанёс пожар в ТЦ во Владивостоке арендаторам. Всего в результате пожара пострадало имущество около 160 предпринимателей.