Киев, 22 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Украина не должна во всем слепо копировать страны Европейского союза, а должна придерживаться традиционных для нее ценностей, которые во многом отличаются от евросоюзных. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделала депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Украинцы

Депутат считает, что Украине, конечно, есть чему поучиться у стран Евросоюза, но копировать у них все подряд не стоит, так как у Украины есть собственные ценности, а в странах Запада они давно размыты.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Верещук.

Депутат подчеркнула, что у Украины — свой путь и сравнивать её с другими странами не следует.

Верещук считает, что Украина должна оказаться в таком положении, когда она нужна Евросоюзу больше, чем Евросоюз нужен Украине.

Сейчас этого и близко нет, отмечает депутат. Евросоюз занят своими проблемами и об Украине вспоминает редко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный переворот на Украине в феврале 2014 года проводился под лозунгами о том, что Украина непременно должна вступить в Европейский союз и военный блок НАТО и полностью интегрироваться в большой Запад со всеми его ценностями и прочим. Более того, была изменена конституция Украины, в которую добавили статьи о том, что страна всеми силами стремится вступить в Евросоюз и военный блок НАТО. При этом в самом Евросоюзе прямо говорят, что ни о каком вступлении Украины в ближайшие годы речи идти не может.