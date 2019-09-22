Санкт-Петербург, 22 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба дал комментарий по поводу своей реакции на не засчитанный гол в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Соответствующую запись 31-летний футболист разместил 22 сентября в своем Instagtam.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Боль…Разочарование…Несправедливость», — написал Артём Дзюма под видео с соответствующим его записи выражением собственного лица, когда он узнал, что его второй мяч в ворота «Рубина» во втором тайме был отменён после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Зенит» разгромил «Рубин» в матче десятого тура РПЛ со счетом 5:0, при этом два гола Артема Дзюбы в матче были отменены после применения системы VAR,