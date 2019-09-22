Джакарта, 22 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле индонезийского острова Ямдена. Об этом 21 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

(сс) Fabio Achilli Побережье

Подземные толчки были зафиксированы в 19:53 по всемирному координированному времени (21:53 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 189 км на северо-запад от города Саумлаки (население около 12 тыс. 500 человек). Ближайший густонаселённый город Амбон находился в 400 километрах от эпицентра (население около 355 тыс. человек).

Очаг подземной стихии залегал на глубине 48,5 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Информация об угрозе цунами отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Албании магнитудой 4,8, которое стало пятым за прошедшие сутки в стране.