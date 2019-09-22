Мехико, 22 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Стивен Питерсон, выступающий в полулёгкой весовой категории, победил представителя Мексики Мартина Браво на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Поединок был остановлен на второй минуте второго раунда, когда Питерсон провел мексиканцу удачные правый прямой и левый бэк-фист (удар рукой с разворота), после чего мексиканец ушёл нокаут.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный бой вечера на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико между американцем Джереми Стивенсом и мексиканцем Яиром Родригесом был признан несостоявшимся и американцу пришлось покидать его под охраной из-за недовольства зрителей.

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