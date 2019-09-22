Мехико, 22 сентября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Бой между мексиканским боец смешанного стиля (ММА) Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико признан несостоявшимся.

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Главная схватка вечера была остановлена уже на первых секундах, после того как Родригес попал своему оппоненту пальцами в глаз, и американец вынудил рефери остановить бой, так как он не мог его продолжать.

В итоге поединок был признан несостоявшимся, а Джереми Стивенсу пришлось покидать арену под охраной и под гулом общего неодобрения трибун, а также под градом бутылок и стаканов, брошенных в него зрителями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров закончил вничью свой первый поединок в UFC.