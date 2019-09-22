Ижевск, 22 сентября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате пожара в Удмуртии. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Возгорание произошло около 03:21 по местному времени в садовом товариществе в Завьяловском районе Удмуртии. Сгорел одноэтажный жилой дом и примыкающий к нему гараж.

В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела мужчины, женщины и ребёнка.

Личности погибших устанавливаются. Известно, что погибшие были жителями города Ижевска. Начато расследование обстоятельств и причин возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей в результате пожара в жилом частном доме в Красноярском крае.