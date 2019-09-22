Канберра, 22 сентября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. 150 миллионов австралийских долларов ($101 млн) Австралия намерена вложить в собственные компании и технологии для того, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу в его стремлении высадится на Луне к 2024 году, а также реализовать следующую миссию по покорению Марса. Такое заявление сделал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает 22 сентября Reuters.

Nasa.gov Американцы на Луне

«Мы поддерживаем австралийский бизнес на Луну и даже Марс и обратно», — сказал Моррисон.

Согласно разработанному австралийскими учеными и экономистами пятилетнему плану, Австралия намерена создавать оборудования для космических аппаратов США, а также уделить внимание разведке полезных ископаемых. Для начала сфера космических интересов Австралии будет касаться Луны, но это лишь стартовая площадка для исследований Марса, отметил премьер.

Моррисон также заявил, что сектор экономики, связанный с космическими исследованиями, планируется расширить до 12 миллиардов австралийских долларов, что позволит к 2030 году создать около 20 тысяч дополнительных рабочих мест.