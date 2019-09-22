Москва, 22 сентября, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Видеозапись с завершающим этапом сборки ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15», подготавливаемым к пилотируемому рейсу к Международной космической станции (МКС), опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Ракета Союз ФГ

Работы по сборке ракеты космического назначения были завершены 21 сентября, последним этапом сборки стала стыковка космической головной части и третьей ступени РН «Союз-ФГ» с заранее собранным «пакетом» из первой и второй ступени ракеты-носителя.

Согласно планам Роскосмоса, 23 сентября ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15» будет установлена на стартовой площадке космодрома. Запуск назначен на 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября экипаж МКС-60/61 в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и участника космического полёта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансурипровёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-15».