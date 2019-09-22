Мехико, 22 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров завершил с ничейным результатом свой дебютный поединок с представителем Мексики Брэндоном Морено на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико.

Aminoapps.com Аскар Аскаров

Бой между Аскаровым м Морен был одним из заглавных на турнире и закончился с ничейным результатом раздельным решением судей со счетом 28:28, 29:28, 27:30.

Отметим, по итогам этого первого для Аскара Аскарова боя в UFC в его активе в ММА 10 победи и одна ничья. Для Брэндона Морено это первая ничья при 15 победах и 6 проигрышах.