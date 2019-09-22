Нью-Дели, 22 сентября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Девочку с аномальным числом конечностей родила 24-летняя роженица в индийском штате Раджастан, сообщает британский таблоид The Mirror.

Новорожденный ребенок

Как стало известно мать не делала ультразвуковое исследование беременности и супруги не знали, что что ждут близнецов. Вероятно, поясняют медики, изначально начали развиваться три оплодотворенных яйцеклетки, однако затем, с одним плодов возникли проблемы и о он частично сросся со здоровым плодом женского пола.

Кроме девочки с четырьмя ногами и двумя руками, женщина также родила здорового мальчика.

Врачи надеются, что после серии операций, ребенку удастся удалить лишние конечности и восстановить естественную анатомию.