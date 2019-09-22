Владивосток, 22 сентября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Сильные ливни и волны высотой до 4 метров придут в Приморье 23 сентября, предупреждает 22 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

Мощный тайфун под собственным именем Тапах 23 сентября выйдет через южную часть акватории Японского моря и остров Хонсю в Тихий океан, в связи с чем днем 23 и ночью 24 сентября «в Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах» ожидаются сильные дожди. Ожидаемое количество осадков может достичь 20 мм. Высота волн на море местами возрастет до 4 м.

В регионе возможны аварии на ЛЭП, размыв дорог, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций.

ГУ МЧС по Приморскому краю рекомендует жителям соблюдать безопасность, не выходить в указанное время за пределы населенных пунктов и не совершать морские прогулки.