Курган, 22 сентября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. В Кургане возгорание трансформатора на ТЭЦ-1 не повлияло на работу энергосистемы. Пострадавших и погибших нет, как и последствий для потребителей электроэнергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «СУЭНКО».

45.mchs.gov.ru Пожарные машины. Курган

По информации ГУ МЧС по Курганской области, сообщение о возгорании трансформатора на ТЭЦ-1 поступило на пульт дежурного 21 сентября в 17:25 по местному времени (15:25 мск). Огнём было охвачено 100 кв.м. Пожар ликвидирован в 18:16 по местному времени (16:16 мск).

К тушению пожара были привлечены 39 человек, 11 единицы техники.

В АО «СУЭНКО» сообщают, что причиной пожара стало возгорание трансформатора на открытом распределительном устройстве Курганской ТЭЦ.

«Благодаря высокой устойчивости электросетевого комплекса к подобным инцидентам, перебоев с энергоснабжением потребителей не произошло. Оперативный персонал энергокомпании полностью контролировал ситуацию и не допустил возникновения аварийных отключений на сетях», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.