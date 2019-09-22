Триполи, 22 сентября, 2019, 05:25 — ИА Регнум. В результате вооруженных столкновений между Ливийской национальной армией и признанным ООН Правительством национального согласия погибли 18 военнослужащих, сообщает 22 сентября Xinhua со ссылкой на военные источники с обеих враждуюших сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Одиннадцать солдат поддерживаемого ООН правительства были убиты и десятки ранены на юге Триполи во время наступления армии Халифы Хафтара.

«Семь наших военнослужащих были убиты на боевых направлениях дороги аэропорта, Салах-эд-Дин и Айн-Зара (южная часть Триполи), и десятки других были ранены», — сообщает источник в Ливийской национальной армии Хафтара.

Ранее 21 сентября представитель ЛНА заявил о начале широкомасштабного наступления на правительственные войска в южной части Триполи.