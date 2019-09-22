Три исламских боевика ликвидированы в Ираке
Багдад, 22 сентября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. В результате масштабной антитеррористической операции в Ираке были уничтожены три боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также используемые террористами укрытия, сообщает 22 сентября агентство Xinhua со ссылкой на местные источники.
Сообщается, что операция была проведена спецслужбами Ирака под прикрытием авиации международной коалиции под руководством США. В результате были уничтожены десятки туннелей и укрытий боевиков, захвачены оружия и боеприпасы, а также ликвидированы три террориста.
Напомним, Ирак объявил о ликвидации на своей территории боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2017 года. Однако часть террористов ушла в пустыню, где боевики живут в укрытиях, совершая набеги на мирное населения. Другая часть радикальных исламистов растворилась в крупных городах.