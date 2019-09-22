Багдад, 22 сентября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. В результате масштабной антитеррористической операции в Ираке были уничтожены три боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также используемые террористами укрытия, сообщает 22 сентября агентство Xinhua со ссылкой на местные источники.

(сс) The U.S. Army Цель уничтожена

Сообщается, что операция была проведена спецслужбами Ирака под прикрытием авиации международной коалиции под руководством США. В результате были уничтожены десятки туннелей и укрытий боевиков, захвачены оружия и боеприпасы, а также ликвидированы три террориста.

Напомним, Ирак объявил о ликвидации на своей территории боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2017 года. Однако часть террористов ушла в пустыню, где боевики живут в укрытиях, совершая набеги на мирное населения. Другая часть радикальных исламистов растворилась в крупных городах.