Киев, 22 сентября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Установленный профессионалами аппарат для прослушивания был обнаружен в вентиляционной системе рабочего кабинета главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы. Об этом 21 сентября чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Глава ведомства пояснил, что на среди записанных в его кабинете аудиофайлов ничего интересного про него лично быть не может. Однако в его кабинете звучало много конфиденциальной информации по резонансным делопроизводствам.

«Не связано ли это с желанием некоторых политиков врываться ко мне в кабинет с возмущениями по поводу открытия производств, в которых они фигурируют?» — задается вопросом Труба.

В настоящий момент в кабинете директора ГБР работают следователи, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности. О результатах начатого расследования будет сообщено позже.