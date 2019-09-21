Санкт-Петербург, 22 сентября, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Болельщики санкт-перетбургского футбольного клуба «Зенит» отреагировали на просьбу Артема Дзюбы и создали на сайте change.org петицию с призывом к Российскому футбольному союзу засчитать гол футболиста в ворота «Рубина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

»Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», — сообщается в аннотации петиции, — призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче 10-го тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды».

Ранее «Зенит» выиграл со счетом 5:0 у «Рубина», однако в процессе игры по причине офсайдов не были засчитаны два гола Артема Дзюбы. Футболист обратился к болельщикам с просьбой создать петицию с просьбой засчитать гол.

«Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол! Это футбол! Как все было разыграно, — сокрушался нападающий «Зенита». — ..Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали, пожалуйста. Не ну нельзя такие не защитывать!»