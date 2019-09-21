Москва, 21 сентября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала «идиотизмом» слова журналистки с Украины. Об этом 21 сентября она заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Ольга Скабеева

Причиной подобной реакции стало заявлении об ожидании Украиной того момента, «когда труп России проплывет мимо».

По мнению украинского журналиста, Россия «клянчит» у Украины транзит, по Киев спокойно выжидает.

«Мы ждем, пока ваш труп аккуратно проплывет мимо нас. У нас есть время подождать», — отметила Соколовская.

Подобное поведение вызвало недоумение у Скабеевой, подчеркнувшей, что Украине будет очень тяжело без российского газа, так как надвигается зима.

Напомним, 19 сентября между Украиной и Россией состоялись переговоры относительно заключения нового газового контракта, однако они фактически не привели к конкретным решениям.