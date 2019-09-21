Вашингтон, 21 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Правительство Австралии обязалось присоединиться к программе NASA «Артемида» в области исследования Луны и Марса. Соответствующий документ был подписан в воскресенье, 21 сентября, в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба национального управления о аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Nasa.gov Лунная орбитальная станция

Соглашение подписали заместитель Администратора NASA Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк в присутствии министра торговли США Уилбура Росса и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Мы гордимся сегодняшним соглашением и обязательством наших друзей из Австралии поддержать нас в нашей миссии по возвращению на Луну к 2024 году в рамках программы «Артемида», — отметил Морхард.

В свою очередь, Моррисон пообещал более чем втрое увеличить бюджет Австралийского космического агентства на поддержку программы NASA «Артемида», и дальнейших шагов к изучению Марса.

Напомним, космическая программа «Артемида» предполагает возвращение американцев на Луну. Программа «Артемида» является ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне, и создаст фундамент для дальнейшего освоения Марса. В программе принимают участие американские частные компании и Европейское космическое агентство (ESA).