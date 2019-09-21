Токио, 21 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Исследования японских ученых показали, что энергичная походка человека, достигшего 70-летнего возраста, свидетельствует о том, что он проживет дольше 80 лет. Об этом 20 сентября сообщает РГ со ссылкой на доклад, представленный на российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России».

tookapic Пожилая пара

«Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — заявил доктор Хидэнори Арай.

Его вывод был основан на многолетнем исследовании, начавшемся в 1997 году, геронтологов из Японии, которые в течение длительного времени изучали и фиксировали скорость ходьбы людей в возрасте от 60 до 80 лет. Они выявили закономерность, что человек, сохраняющий в 70-летнем возрасте быстрый темп ходьбы около 1,5 метра в секунду, имеет сто процентную вероятность прожить еще 10 лет. Напротив, если скорость ходьбы составляет менее 0,5 м в секунду, то шансы дожить до 80 лет равны 15−35%.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году к аналогичным выводам пришли ученые из Сиднейского университета (Австралия). Согласно их заключению, быстрая ходьба способствует уменьшению риска преждевременной смерти, который в среднем снижается на 20%, а для пожилых людей — практически наполовину.