Брянск, 21 сентября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительной версии, 19 сентября 21-летний мужчина завладел оружием своих коллег, после чего убил их и вынес из здания офиса денежные средства на сумму свыше 7 млн рублей.

Обвиняемый попытался скрыть следы своего преступления, похитив записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, он попытался поджечь здание спецсвязи, однако безуспешно.

В ходе обыска были обнаружены деньги, записи с камер видеонаблюдения, а также орудие убийства. Следствие продолжается.