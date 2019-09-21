Москва, 21 сентября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Коллектив «Прогресс» из Самары занял первое место в Космической спартакиаде Госкорпорации «Роскосмос», проходившей с 16 по 20 сентября в Москве на базе Спортивного культурно-патриотического центра Центра Хруничева. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Khrunichev.ru Космическая спартакиада

В течение пяти соревновательных дней сотрудники предприятий и организаций российской ракетно-космической отрасли состязались в восьми видах спорта: мини-футбол, волейбол, теннис, настольный теннис, баскетбол, плавание, шахматы и гандбол. Вне конкурса участники проверили себя в гиревом спорте и сдали нормы ГТО.

В результате испытаний 2 и 3 место заняли команда ФГУП «ЦЭНКИ» (г. Москва) и представители Центра Хруничева (г. Москва) соответственно. Торжественная церемония награждения прошла в московском СОК «Звезда».

Напомним, в 2019 году в IV Космической спартакиаде приняли участие 33 команд, состоящих из работников Госкорпорации «Роскосмос» и организаций ракетно-космической отрасли. В общей сложности в спортивных дисциплинах приняло участие более 1200 спортсменов.