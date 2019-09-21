Ташкент, 21 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В Узбекистане до 1 июня 2020 года будет запущена национальная информационная система «Прозрачное строительство» для устранения коррупции и бюрократических препон в сфере строительства, обеспечения прозрачности всех этапов процесса строительства, следует из постановления президента Узбекистана.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«Определить основными задачами Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» обеспечение формирования адресной программы объектов и годового адресного перечня объектов, разработанного в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, а также ведения базы данных по видам объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта», гворится в документе.

Система позволит обеспечить постоянное ведение и внесение в электронную базу точных и достоверных данных о проведении региональными инжиниринговыми компаниями служб единого заказчика предпроектных работ, заключении договора между заказчиком и проектной организацией, выделении авансовых средств, а также завершении работ в процессе разработки проектно-сметной документации объектов строительства.

Также, система будет содержать данные о заключенных договорах между заказчиком и экспертной организацией и финансировании услуг при проведении экспертизы проектно-сметной документации, проведении экспертизы готовой проектно-сметной документации, о заключенных договорах между подрядчиком и заказчиком при финансировании строительства объектов, выплате авансовых средств, ведении отчетов о ежемесячно проведенной работе и пропорциональном финансировании по отношению к выполненной работе и другое.

Министерству строительства поручено в двухмесячный срок разработать и внести в правительство проект регламента пользования информационной системой и до 1 января 2020 года разработать концепцию и техническое задание по разработке и внедрению системы.

Как передает корреcпондент ИА REGNUM, сфера строительства в Узбекистане в настоящее время является одной из самых непрозрачных и коррумпированных.