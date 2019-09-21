Москва, 21 сентября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. 21 сентября 2019 года в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась церемония посвящения в суворовцы первокурсников Московского суворовского военного училища (СВУ). 80 юных воспитанников дали клятвенное обещание добросовестно выполнять свои обязанности, упорно овладевать знаниями и настойчиво готовить себя к служению Отечеству. Поддержать ребят пришли представители Минобороны РФ и общественных организаций, ветераны-суворовцы, друзья и родители.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе. Москва

«Посвящение — значимое событие в жизни ребят. Суворовцев учат быть единой, дружной командой, а преодолевать трудности вместе всегда легче. Вместе — они сила, а значит и сильная Россия!» — рассказал отец суворовца-первокурсника Александр Дворцов.

Торжества начались с построения в Зале воинской Славы Музея Победы. После доклада начальнику Московского СВУ генерал-лейтенанту Виктору Полякову знамённая группа вынесла Боевое Знамя училища. Затем вчерашние пятиклассники с нескрываемым волнением дали торжественное обещание и получили удостоверение суворовца.

«Хочу отдельно поблагодарить родителей, которые воспитали и подготовили молодых суворовцев. Надеюсь, в скором времени они станут надёжной опорой и защитой нашего государства», — подчеркнул в своём выступлении начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков.

Юных суворовцев поздравили выпускники училища прошлых лет — почётный председатель Всероссийского союза кадетских объединений ОССНКР, генерал-майор Александр Владимиров и председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров. По его словам, сегодня наша большая и дружная кадетская семья пополнилась ещё 80 юными суворовцами.

«Воспитанники прошли строжайший отбор и справились со всеми испытаниями. В этом году конкурс составил 7 человек на место. Желаю ребятам дальнейших успехов в достижении поставленных целей, верных друзей, побед в учёбе и спорте, и чтить суворовские традиции», — подчеркнул Дмитрий Нестеров. — Кстати говоря, одна из подобных традиций, — возложение цветов к памятнику великого полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, расположенном на территории Московского суворовского военного училища. Сегодня перед посвящением первокурсники выполнили эту почётную обязанность».

Церемонию увенчала 3D инсталляция «Дорога к Победе», показанная в Зале Славы. Под 27-ми метровым куполом суворовцы и гости праздника увидели светозвуковые инсталляции ключевых событий Великой Отечественной — начало войны, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, штурм Берлина, парад Победы.

После торжеств перед юными суворовцами и гостями выступил ансамбль «Фуражечка» совместно с девушками из Московского пансиона государственных воспитанниц.

Ритуал «Посвящение в суворовцы» существует с 1944 года, с момента образования Московского (Горьковского) суворовского военного училища. 1 октября 2019 года училище отметит 75-летний юбилей. За это время его окончили более 14 тыс. человек. 11 выпускников удостоены званий Героя Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 500 человек стали видными военачальниками, министрами, губернаторами, академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства, а также известными спортсменами.