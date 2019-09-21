Москва, 21 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В Москве до 2023 года планируется благоустроить порядка 120 км набережных. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москворецкая набережная. Москва

Работы по благоустройству набережных и преобразованию их в комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха горожан будут проходить в рамках реализации программы по возвращению Москвы-реки в городское пространство.

«В наших планах на 2020−2023 год также создать 40 общественных зон на Москве-реке и возвести более 20 новых мостов», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На данный момент работы по реконструкции ведутся на четырех набережных столицы: Шелепихинской, Нагатинской, Пресненской и набережной Марка Шагала.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в ходе осмотра работ по строительству и благоустройству территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что набережная Марка Шагала станет новым городским парком и одной из самых лучших набережных в городе.