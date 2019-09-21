Душанбе, 21 сентября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. В Таджикистане на двоих военнослужащих из России было совершено нападение, в результате которого они получили ножевые ранения. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД страны.

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Ранения военнослужащие подразделения 201-й российской военной базы получили за пределами части во время пребывания в городе Бохтар, где они находились по личным делам.

По словам собеседника агенства, на них напал «психически больной житель Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений».

На данный момент, пострадавшие находятся в одной из больниц Душанбе. Данных о их состоянии нет.