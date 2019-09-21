Лондон, 21 сентября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. 21 сентября в городе на стадионе «Терф Мур» в рамках 6-го тура Английской Преьмер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Бернли» и «Норвич Сити». Игра завершилась уверенной победой «бордовых».

Graham Hogg Стадион «Терф Мур»

Крис Вуд, оформивший дубль и набравший оценку 8.45, стал лучшим игроком матча с 3-мя выигранными верховыми единоборствами и 3-мя нанесенными ударами. Точность передач форварда составила 89%.

«Бернли», набрав 8 очков, поднялся на 7-ю позицию. «Норвич Сити» с 6-ю баллами опустился на 15-е место.

Статистика матча («Бернли"/"Норвич Сити»)

Удары 13/10

Удары в створ 6/2

Владение 46%/54%

Нарушения 10/10

Угловые 7/3

WhoScored 7.14/6.39

Стартовые составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Питерс, Корк, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.

Запас: Тейлор, Брэди (↑ 90), Родригес (↑ 79), Харт, Леннон (↑ 79), Выдра, Лонг.

«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Годфри, Льюис, Амаду, Кантуэлл, Буэндиа, Штиперман, Маклин, Тетти, Пукки.

Запас: Хэнли, Робертс (↑ 90), Ляйтнер (↑ 13), Хайсе, Дрмич (↑ 75), Србены, Макговерн.

Бригада арбитров: Давид Кут | Питер Киркап | Николас Хортон | Пол Марсден.

Желтые карточки: Амаду — 33.

Забитые мячи: Крис Вуд (Эшли Вествуд) 10 — 1:0, Крис Вуд (Дуайт Макнейл) 14 — 2:0.